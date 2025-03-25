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США выдвинули Сирии условия

22:49 143

США передали Сирии список условий, которые они хотят, чтобы Дамаск выполнил в обмен на частичное смягчение санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Леванта и Сирии Наташа Франчески передала список требований министру иностранных дел Сирии Асаду аш-Шибани на личной встрече в кулуарах конференции доноров по Сирии в Брюсселе 18 марта, по словам источников в США и Сирии.

Среди условий, выдвинутых Соединенными Штатами, - уничтожение Сирией всех оставшихся запасов химического оружия и сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщили источники.

По словам источников, еще одним требованием было обеспечение того, чтобы иностранные боевики не занимали руководящих должностей в структуре управления Сирией.

Вашингтон также попросил Сирию назначить представителя для содействия усилиям США по поиску Остина Тайса, американского журналиста, который пропал без вести в Сирии более десяти лет назад. В обмен на выполнение всех требований Вашингтон предоставит некоторые послабления в отношении санкций, сообщили источники. Одним из конкретных действий может стать продление на два года действия существующего исключения для операций с сирийскими правительственными институтами и, возможно, введение еще одного исключения.

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