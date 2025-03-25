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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Трамп: «США обдумывают условия, выдвинутые Россией»

обновлено 00:06
00:06 2384

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает условия, выдвинутые Кремлем для начала прекращения огня в Черном море.

«Мы сейчас обдумываем все из них. Это пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все», — сказал Трамп журналистам в Белом доме 25 марта (цитата по CNN).

*** 23:15

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии по Украине достигнут большой прогресс.

«Мы добились большого прогресса по обоим фронтам», - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, пояснив, что речь идет о «России и Украине, а также о Ближнем Востоке».

«Посмотрим, к чему это приведет. Мы ведем глубокие дискуссии с Россией и Украиной, и я бы сказал, что они продвигаются хорошо», - отметил американский лидер.

Трамп также добавил, что США рассмативают российские запросы по снятию санкций.

Ранее в Белом доме заявили, что США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

В Белом доме отметили, что США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платежным системам для проведения таких операций.

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