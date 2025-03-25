Трамп: «США обдумывают условия, выдвинутые Россией»
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает условия, выдвинутые Кремлем для начала прекращения огня в Черном море.
«Мы сейчас обдумываем все из них. Это пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все», — сказал Трамп журналистам в Белом доме 25 марта (цитата по CNN).
*** 23:15
Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии по Украине достигнут большой прогресс.
«Мы добились большого прогресса по обоим фронтам», - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, пояснив, что речь идет о «России и Украине, а также о Ближнем Востоке».
«Посмотрим, к чему это приведет. Мы ведем глубокие дискуссии с Россией и Украиной, и я бы сказал, что они продвигаются хорошо», - отметил американский лидер.
Трамп также добавил, что США рассмативают российские запросы по снятию санкций.
Ранее в Белом доме заявили, что США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
В Белом доме отметили, что США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платежным системам для проведения таких операций.