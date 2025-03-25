Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт
25 мартa 2025, 23:27 2388
В аэропорту Кишинева задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом 25 марта сообщил телеканал «Первый в Молдове» со ссылкой на источники.
«Башкана Гагаузии Евгению Гуцул не выпускают из Молдовы. Как сообщают источники, у Евгении Гуцул забрали паспорт, провели полный досмотр и уже около трех часов держат в аэропорту Кишинева без объяснения причин», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Отмечается, что глава Гагаузии планировала вылететь в Стамбул по служебным делам.
March 25, 2025
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