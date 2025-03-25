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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Ядерная угроза Путина остается реальной

Разведка США
25 мартa 2025, 23:53 1088

Президент России Владимир Путин не отказался от идеи использования ядерного оружия на войне против Украины, говорится в докладе разведки США. Документ был представлен 25 марта в профильном сенатском комитете, передает Bloomberg. «Неспособность Кремля добиться быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами по территории России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить ядерное оружие», — подчеркивается в тексте.

Разведка отмечает, что на данный момент ни Россия, ни Украина не спешат завершать войну, поскольку считают, что ее затягивание обернется меньшими рисками, нежели «неудовлетворительное урегулирование». Президенту России Владимиру Путину «позволяют проявлять определенное стратегическое терпение позитивные тенденции на поле боя», а для президента Украины Владимира Зеленского уступка территорий или согласие на нейтралитет без существенных гарантий безопасности от Запада чревата реакцией внутри страны и нарушением мира в будущем.

Тем не менее оба президента понимают риски затяжной войны, считает американская разведка. Для Путина это может обернуться падением российской экономики и «нежелательной эскалацией в отношениях с Западом», в то время как Зеленский зависит от иностранной военной помощи, будущее которой неопределенно, говорится в докладе.

Путин в первые же дни войны с Украиной приказал перевести ядерные силы в «особый режим» боевого дежурства, а спустя полгода пригрозил применить «все имеющиеся средства» для сохранения захваченных территорий: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые он объявил российскими. Телеканал CNN сообщал, что в конце 2022 года российские власти всерьез обсуждали возможность ядерного удара по Украине. Тогда США предупредили Кремль о последствиях и обратились за поддержкой к Китаю и Индии, чтобы отговорить Москву от реализации данных планов.

В 2023 году Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси, откуда Россия начинала нападение на Украину, а летом 2024 года приказал провести учения по его применению. Очередную серию ядерных угроз президент озвучил в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года, когда президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку в Украину западных военных. Путин предупредил, что такое развитие событий «грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации».

Осенью 2024 года, после того как США разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по России, Путин обновил ядерную доктрину. Теперь Россия может применить ядерное оружие, если ее атакуют беспилотники и обычные крылатые ракеты. Кроме того, документ гласит, что Москва будет рассматривать непрямое участие ядерных держав в конфликте как их «нападение» и понимать под «агрессией» создание угрозы как суверенитету, так и территориальной целостности, причем не только России, но и Беларуси.

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