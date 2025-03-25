США бомбят оружейные склады хуситов

Вооруженные силы США вновь атаковали оружейные склады мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в провинции Саада на северо-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, США нанесли серию ударов по складам, используемым хуситами для хранения вооружений, в округе Сахар. Ранее принадлежащий йеменским повстанцам телеканал Al Masirah проинформировал, что этот район подвергся двум ударам с воздуха.

Вечером 24 марта телеканал Al Arabiya сообщил, что США нанесли более 10 авиаударов по оружейным складам «Ансар Аллах» в провинции Саада.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о каких-либо повреждениях корабля в результате ударов не поступало.