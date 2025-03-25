Как Трамп чуть не убил израильского агента

Одна из больших проблем человечества заключается в короткой памяти. Сейчас, когда все шокированы тем, как в Белом доме обходятся со сверхсекретной информацией, устраивая совещания на высшем уровне органов национальной безопасности в коммерческом мессенджере и даже не проверяя, кто к нему присоединился, впору вспомнить скандал, который произошел в первый год президентства Дональда Трампа в 2017 году. 10 мая президент Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова и российского посла в США Сергея Кисляка. Встреча, продлившаяся сорок минут, была отмечена тем, что освещать ее не позволили ни одному американскому изданию, зато эксклюзивные фотографии разместило российское государственное информационное агентство ТАСС. Но главная новость об этой встрече появилась позже, когда выяснилось, что Трамп сболтнул русским что-то лишнее. Присутствовавшие при встрече высокопоставленные сотрудники Белого дома по ее завершении бросились звонить в ЦРУ и в Агентство национальной безопасности, чтобы предотвратить возможный непоправимый ущерб. Об этом узнали журналисты, и соответствующие статьи появились в ведущих американских изданиях.

Оказывается, желая похвастаться перед русскими исключительными возможностями США по добыче разведывательных данных, Дональд Трамп рассказал Лаврову и Кисляку о полученной информации о готовящихся ИГИЛ терактах: боевики намеревались устроить серию взрывов с помощью ноутбуков, пронесенных на борт пассажирских самолетов. Для пущей убедительности Трамп еще и выдал, где именно на территории Исламского государства удалось раздобыть информацию о планах террористов. Как спустя некоторое время оказалось, Соединенные Штаты получили соответствующие разведданные от Израиля, и добыты они были агентурным способом, то есть от глубоко внедренного в структуры ИГИЛ человека. После того как Трамп распушил хвост перед русскими, срочным порядком пришлось проводить эксфильтрацию – вывод израильского агента в безопасное место, дальнейшее его использование было связано с самоубийственным риском. При том, что и Россия, и Штаты провозгласили себя противниками ИГИЛ, у них были разные интересы в Сирии, где действовали исламистские группировки. Полученная информация позволяла российской разведке вычислить глубоко законспирированный источник информации Вашингтона.