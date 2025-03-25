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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Как Трамп чуть не убил израильского агента

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:37 897

Одна из больших проблем человечества заключается в короткой памяти. Сейчас, когда все шокированы тем, как в Белом доме обходятся со сверхсекретной информацией, устраивая совещания на высшем уровне органов национальной безопасности в коммерческом мессенджере и даже не проверяя, кто к нему присоединился, впору вспомнить скандал, который произошел в первый год президентства Дональда Трампа в 2017 году.

10 мая президент Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова и российского посла в США Сергея Кисляка. Встреча, продлившаяся сорок минут, была отмечена тем, что освещать ее не позволили ни одному американскому изданию, зато эксклюзивные фотографии разместило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Но главная новость об этой встрече появилась позже, когда выяснилось, что Трамп сболтнул русским что-то лишнее. Присутствовавшие при встрече высокопоставленные сотрудники Белого дома по ее завершении бросились звонить в ЦРУ и в Агентство национальной безопасности, чтобы предотвратить возможный непоправимый ущерб. Об этом узнали журналисты, и соответствующие статьи появились в ведущих американских изданиях.

Что же Трамп наболтал Лаврову и Кисляку?

Оказывается, желая похвастаться перед русскими исключительными возможностями США по добыче разведывательных данных, Дональд Трамп рассказал Лаврову и Кисляку о полученной информации о готовящихся ИГИЛ терактах: боевики намеревались устроить серию взрывов с помощью ноутбуков, пронесенных на борт пассажирских самолетов. Для пущей убедительности Трамп еще и выдал, где именно на территории Исламского государства удалось раздобыть информацию о планах террористов.

Как спустя некоторое время оказалось, Соединенные Штаты получили соответствующие разведданные от Израиля, и добыты они были агентурным способом, то есть от глубоко внедренного в структуры ИГИЛ человека. После того как Трамп распушил хвост перед русскими, срочным порядком пришлось проводить эксфильтрацию – вывод израильского агента в безопасное место, дальнейшее его использование было связано с самоубийственным риском.

При том, что и Россия, и Штаты провозгласили себя противниками ИГИЛ, у них были разные интересы в Сирии, где действовали исламистские группировки. Полученная информация позволяла российской разведке вычислить глубоко законспирированный источник информации Вашингтона.

Соединенные Штаты получили соответствующие разведданные от Израиля, и добыты они были агентурным способом, то есть от глубоко внедренного в структуры ИГИЛ человека

Существовал еще один важный момент: Израиль не давал разрешения США делиться полученной от агента информацией даже с союзниками. Более того, на уровне американских правительственных агентств не все получили доступ к тем данным, которые президент выдал русским. Это решительным образом нарушало имеющиеся договоренности и подрывало доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по обмену разведывательной информацией.

Трамп, как водится, не признал себя виноватым, заявив, что имел полное право рассказать обо всем русским. Тогда многие представители разведывательного сообщества выразили сомнение, что президент США имеет четкое представление, что такое секретная информация и как с ней следует обращаться.

Но тогда Дональда Трампа окружали люди, которые такое представление имели. История с чатом в Signal, в котором приняли участие все ключевые фигуры в сфере нацбезопасности США, показала, что нынче такие люди отсутствуют. Штаты за полтора месяца второго президентства Трампа превратились не просто в ненадежного партнера, а в откровенно опасного. В том числе для самих себя.

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