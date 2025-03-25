В Турции назвали самый оптимальный путь для террористов

Наиболее оптимальный путь для террористов — сдаться и сложить оружие, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, обращаясь к членам террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК).

Йылмаз отметил, что радикалы должны провести собрание и принять соответствующее решение. Хотя вице-президент не назвал конкретную дату, он подчеркнул, что решение о самоупразднении в кратчайшие сроки было бы самым правильным выбором для террористов.

Напомним, что 27 февраля заключенный лидер РПК Абдулла Оджалан призвал все связанные с РПК формирования сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с турецким государством, а саму РПК - самораспуститься.