Трамп вновь о скандальном чате в Signal

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что попросил советника по национальной безопасности Майка Уолтца изучить безопасность приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal, но он не считает, что ФБР может провести расследование в отношении конфиденциальной информации о национальной безопасности в приложении, сообщает CNN.

«На самом деле это не дело ФБР. Это действительно как-то связано с безопасностью, - сказал Трамп. - Например, сможет ли кто-нибудь взломать систему? Могут ли люди вмешиваться в разговоры, и если это правда, нам придется найти какое-то другое устройство». Редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг, позже написавший статью о переписке высших представителей Белого дома, невольным свидетелем которой он стал, «не вламывался» в чат Signal по поводу ударов по хуситам в Йемене. Он сказал, что, по-видимому, Уолтц случайно пригласил его в чат.

«Наши технические эксперты занимаются этим вопросом. Наши юристы занимаются этим, и, конечно, мы собираемся обеспечить максимальную безопасность всего, что возможно», - сказал Уолтц, который присутствовал на встрече.

На вопрос, согласен ли он с продолжающимся использованием Signal его администрацией, Трамп ответил: «Нет, я этого не говорил. Я сказал, что мы рассмотрим это, но, похоже, все остальные используют это».

В то же время Трамп отметил, что администрация, возможно, не будет использовать Signal в будущем.

«Если бы это зависело от меня, все сидели бы в комнате вместе. В комнате были бы сплошные свинцовые стены, свинцовый потолок и свинцовый пол. Но вы же знаете, жизнь не всегда позволяет это сделать. Я не думаю, что мы с нетерпением ждем возможности использовать это снова», - сказал он о Signal.

«Возможно, мы будем вынуждены использовать это. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужна скорость, а не абсолютная безопасность, и вы можете быть вынуждены использовать ее, но, в целом, я думаю, что мы, вероятно, не будем часто ее использовать», - добавил он.

Позже Уолтц добавил: «Я согласен с вами. Давайте соберем всех в комнате, когда это будет возможно».