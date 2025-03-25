USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Трамп вновь о скандальном чате в Signal

01:11 197

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что попросил советника по национальной безопасности Майка Уолтца изучить безопасность приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal, но он не считает, что ФБР может провести расследование в отношении конфиденциальной информации о национальной безопасности в приложении, сообщает CNN.

«На самом деле это не дело ФБР. Это действительно как-то связано с безопасностью, - сказал Трамп. - Например, сможет ли кто-нибудь взломать систему? Могут ли люди вмешиваться в разговоры, и если это правда, нам придется найти какое-то другое устройство». Редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг, позже написавший статью о переписке высших представителей Белого дома, невольным свидетелем которой он стал, «не вламывался» в чат Signal по поводу ударов по хуситам в Йемене. Он сказал, что, по-видимому, Уолтц случайно пригласил его в чат.

«Наши технические эксперты занимаются этим вопросом. Наши юристы занимаются этим, и, конечно, мы собираемся обеспечить максимальную безопасность всего, что возможно», - сказал Уолтц, который присутствовал на встрече.

На вопрос, согласен ли он с продолжающимся использованием Signal его администрацией, Трамп ответил: «Нет, я этого не говорил. Я сказал, что мы рассмотрим это, но, похоже, все остальные используют это».

В то же время Трамп отметил, что администрация, возможно, не будет использовать Signal в будущем.

«Если бы это зависело от меня, все сидели бы в комнате вместе. В комнате были бы сплошные свинцовые стены, свинцовый потолок и свинцовый пол. Но вы же знаете, жизнь не всегда позволяет это сделать. Я не думаю, что мы с нетерпением ждем возможности использовать это снова», - сказал он о Signal.

«Возможно, мы будем вынуждены использовать это. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужна скорость, а не абсолютная безопасность, и вы можете быть вынуждены использовать ее, но, в целом, я думаю, что мы, вероятно, не будем часто ее использовать», - добавил он.

Позже Уолтц добавил: «Я согласен с вами. Давайте соберем всех в комнате, когда это будет возможно».

Лидер турецкой оппозиции предупредил полицию
Лидер турецкой оппозиции предупредил полицию прямая трансляция; обновлено 00:14; видео
00:14 10588
Трамп сломал первый зуб об хуситов
Трамп сломал первый зуб об хуситов наша аналитика
25 мартa 2025, 18:08 6112
Очередная бездарная игра сборной Азербайджана по футболу
Очередная бездарная игра сборной Азербайджана по футболу обновлено 23:37
25 мартa 2025, 23:37 5518
Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт
Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт ВИДЕО
25 мартa 2025, 23:27 2393
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой слово публицисту
25 мартa 2025, 21:26 3714
Главные разведки мира не будут делиться информацией с США
Главные разведки мира не будут делиться информацией с США продолжение главной темы
25 мартa 2025, 17:10 4214
Трамп: «США обдумывают условия, выдвинутые Россией»
Трамп: «США обдумывают условия, выдвинутые Россией» обновлено 00:06
00:06 2393
США спасают российские НПЗ от украинских дронов
США спасают российские НПЗ от украинских дронов обновлено 22:49
25 мартa 2025, 22:49 6540
ЦРУ о скандальном чате в Signal
ЦРУ о скандальном чате в Signal обновлено 22:35; видео
25 мартa 2025, 22:35 9707
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ наш обзор, все еще актуально
25 мартa 2025, 18:44 1927
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
25 мартa 2025, 19:31 3813

ЭТО ВАЖНО

Лидер турецкой оппозиции предупредил полицию
Лидер турецкой оппозиции предупредил полицию прямая трансляция; обновлено 00:14; видео
00:14 10588
Трамп сломал первый зуб об хуситов
Трамп сломал первый зуб об хуситов наша аналитика
25 мартa 2025, 18:08 6112
Очередная бездарная игра сборной Азербайджана по футболу
Очередная бездарная игра сборной Азербайджана по футболу обновлено 23:37
25 мартa 2025, 23:37 5518
Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт
Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт ВИДЕО
25 мартa 2025, 23:27 2393
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой слово публицисту
25 мартa 2025, 21:26 3714
Главные разведки мира не будут делиться информацией с США
Главные разведки мира не будут делиться информацией с США продолжение главной темы
25 мартa 2025, 17:10 4214
Трамп: «США обдумывают условия, выдвинутые Россией»
Трамп: «США обдумывают условия, выдвинутые Россией» обновлено 00:06
00:06 2393
США спасают российские НПЗ от украинских дронов
США спасают российские НПЗ от украинских дронов обновлено 22:49
25 мартa 2025, 22:49 6540
ЦРУ о скандальном чате в Signal
ЦРУ о скандальном чате в Signal обновлено 22:35; видео
25 мартa 2025, 22:35 9707
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ
Европейцы все больше покупают азербайджанский газ наш обзор, все еще актуально
25 мартa 2025, 18:44 1927
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
25 мартa 2025, 19:31 3813
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться