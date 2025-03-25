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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Неожиданное заявление спецпосланника Трампа

01:33 1330

Ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву. Такое мнение выразил во вторник посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]», - написал он в X. «Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», - добавил Гренелл.

5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение. Она с распадом СССР занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили РФ, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай.

В январе 2022 года Владимир Зеленский предположил, что для Киева было крупной ошибкой отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз.

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