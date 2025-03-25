Москва и Вашингтон обсуждают «Северные потоки»

Москва и Вашингтон возобновили диалог вопреки серьезным разногласиям и обсуждают не только Украину, это возвращение к нормальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог, - это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более что обсуждается не только Украина», - подчеркнул он.

Лавров также заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков».

«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы - разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки». Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм», - отметил министр.