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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Москва и Вашингтон обсуждают «Северные потоки»

01:39 498

Москва и Вашингтон возобновили диалог вопреки серьезным разногласиям и обсуждают не только Украину, это возвращение к нормальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог, - это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более что обсуждается не только Украина», - подчеркнул он.

Лавров также заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков».

«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы - разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки». Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм», - отметил министр.

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