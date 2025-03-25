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Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
01:43 733

Переселение палестинцев из Газы практически невозможно. Об этом сказал в интервью haqqin.az экс-глава МИД Египта Амр Муса.

По словам бывшего дипломата, население Палестины твердо намерено не покидать родную землю. Кроме того, все соседние страны, включая Египет и Иорданию, считают, что такое отношение к палестинцам станет повторением исторических ошибок, допущенных в 1947 и 1948 годах, и приведет к гуманитарной катастрофе. «Помимо всего прочего, мы не видим никакой необходимости в переселении палестинцев. Они находятся в секторе, и это нисколько не затруднит восстановление Газы, – говорит А.Муса. - Конечно, когда мы говорим о восстановлении сектора, то имеем в виду строительство школ, коммунального хозяйства, больниц и домов для тех, чьи дома были разрушены. Поэтому считаю, что идея о переселении палестинцев из Газы приведет к еще большему противостоянию и кровопролитию. Мы надеемся, что международное сообщество поможет палестинцам Газы остаться в родных домах».

Экс-министр иностранных дел, в свою очередь, приветствовал идею присоединения Азербайджана к «Соглашениям Авраама».

Амр Муса

«Я верю, что Азербайджан сделает все необходимое для установления мира на Ближнем Востоке, - сказал Амр Муса. – Уверен также, что Азербайджан будет в авангарде тех стран, которые сделают это правильно. То есть, что ваша страна поможет палестинцам обрести независимость, а не будет содействовать нормализации отношений Израиля и арабских стран за счет палестинского народа. Мы в арабском мире не считаем разговоры о нормализации отношений с Израилем чем-то вроде табу. Мы за арабо-израильскую нормализацию, но в контексте служения миру для урегулирования отношений между палестинцами и израильтянами, помощи палестинцам в стремлении к самоопределению и созданию собственного государства».

По словам Амра Мусы, Азербайджан, как и любое другое арабское или мусульманское государство, решившее присоединиться к «Соглашениям Авраама», должен помочь в деле достижения мира и согласия обеим сторонам конфликта.

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