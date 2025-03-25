Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»

Переселение палестинцев из Газы практически невозможно. Об этом сказал в интервью haqqin.az экс-глава МИД Египта Амр Муса.

По словам бывшего дипломата, население Палестины твердо намерено не покидать родную землю. Кроме того, все соседние страны, включая Египет и Иорданию, считают, что такое отношение к палестинцам станет повторением исторических ошибок, допущенных в 1947 и 1948 годах, и приведет к гуманитарной катастрофе. «Помимо всего прочего, мы не видим никакой необходимости в переселении палестинцев. Они находятся в секторе, и это нисколько не затруднит восстановление Газы, – говорит А.Муса. - Конечно, когда мы говорим о восстановлении сектора, то имеем в виду строительство школ, коммунального хозяйства, больниц и домов для тех, чьи дома были разрушены. Поэтому считаю, что идея о переселении палестинцев из Газы приведет к еще большему противостоянию и кровопролитию. Мы надеемся, что международное сообщество поможет палестинцам Газы остаться в родных домах».

Экс-министр иностранных дел, в свою очередь, приветствовал идею присоединения Азербайджана к «Соглашениям Авраама».