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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Трамп хочет сделать США частью Великобритании

01:58 1168

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил желание присоединить США к Содружеству наций в качестве «ассоциированного члена» из-за своей «любви» к королю Карлу, пишет британская газета The Telegraph.

Трамп, который в этом году должен встретиться с британским королем в Шотландии, опубликовал сообщение на своей платформе Truth Social, поделившись ссылкой на статью под заголовком «Король Карл сделает «секретное предложение» Дональду Трампу во время государственного визита».

В статье, опубликованной газетой The Sun, говорится, что Королевское общество Содружества (RCS), независимая благотворительная организация, надеется предложить США стать официальным партнером Содружества. Трамп оставил комментарий: «Я люблю короля Карла. Звучит неплохо!»

Подобные инициативы уже звучали во время первой каденции Трампа. Сообщается, что король Карл готовится сделать «секретное предложение» во время визита президента США. Все это происходит на фоне давления на монарха проявить большую поддержку Канаде — стране Содружества, которую Трамп угрожал аннексировать.

Обсуждение предложения США ведется «на самых высоких уровнях», хотя неизвестно, участвуют ли в этом дворец или правительство. Планы визита Трампа в Великобританию еще уточняются.

Содружество наций — объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

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