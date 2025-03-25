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Футболист «Нефтчи» забил победный гол на 96-й минуте

Отбор на ЧМ-2026
Эльмир Алиев, отдел спорта
02:05 743

В Европе состоялись очередные отборочные матчи футбольного чемпионата мира-2026.

Свои встречи выиграли Эстония, Норвегия, Казахстан, Черногория и Чехия. 

Особо следует отметить победу черногорцев над сборной Фарерских островов. В этом матче единственный гол на 6-й добавленной минуте забил футболист бакинского «Нефтчи» Эдвин Куч.

Это его четвертый гол за сборную в 13 проведенных играх.

31-летний полузащитник в составе «Нефтчи» провел 22 официальных матча, но голов пока не забил.

Результаты всех матчей дня

Группа «I»

Молдова - Эстония - 2:3

Израиль - Норвегия - 2:4

Группа «J»

Северная Македония - Уэльс - 1:1

Лихтенштейн - Казахстан - 0:2

Группа «L»

Черногория - Фареры - 1:0

Гибралтар - Чехия - 0:4

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