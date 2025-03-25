Футболист «Нефтчи» забил победный гол на 96-й минуте

Особо следует отметить победу черногорцев над сборной Фарерских островов. В этом матче единственный гол на 6-й добавленной минуте забил футболист бакинского «Нефтчи» Эдвин Куч.

Свои встречи выиграли Эстония, Норвегия, Казахстан, Черногория и Чехия.

Это его четвертый гол за сборную в 13 проведенных играх.

31-летний полузащитник в составе «Нефтчи» провел 22 официальных матча, но голов пока не забил.

Результаты всех матчей дня

Группа «I»

Молдова - Эстония - 2:3

Израиль - Норвегия - 2:4