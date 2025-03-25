Футболист «Нефтчи» забил победный гол на 96-й минуте
В Европе состоялись очередные отборочные матчи футбольного чемпионата мира-2026.
Свои встречи выиграли Эстония, Норвегия, Казахстан, Черногория и Чехия.
Особо следует отметить победу черногорцев над сборной Фарерских островов. В этом матче единственный гол на 6-й добавленной минуте забил футболист бакинского «Нефтчи» Эдвин Куч.
Это его четвертый гол за сборную в 13 проведенных играх.
31-летний полузащитник в составе «Нефтчи» провел 22 официальных матча, но голов пока не забил.
Результаты всех матчей дня
Группа «I»
Молдова - Эстония - 2:3
Израиль - Норвегия - 2:4
Группа «J»
Северная Македония - Уэльс - 1:1
Лихтенштейн - Казахстан - 0:2
Группа «L»
Черногория - Фареры - 1:0
Гибралтар - Чехия - 0:4