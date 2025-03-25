Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита

Соглашение дня

Американская и российская стороны на переговорах в Эр-Рияде договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - указано в сообщении.

Такая же договоренность была достигнута с экспертной группой Украины, - сообщает пресс-служба Белого дома.

США также пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, доступ к портам для поставок этой продукции и к платежным системам для расчетов за эти товары.

Семерка дня

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси.

Это будет седьмой срок Лукашенко на посту президента. Он занимает высший государственный пост Беларуси с 1994 года,

Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов. На них Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей.