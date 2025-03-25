Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита
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Сана, Йемен. После авиаудара США
Соглашение дня
Американская и российская стороны на переговорах в Эр-Рияде договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - указано в сообщении.
Такая же договоренность была достигнута с экспертной группой Украины, - сообщает пресс-служба Белого дома.
США также пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, доступ к портам для поставок этой продукции и к платежным системам для расчетов за эти товары.
Семерка дня
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси.
Это будет седьмой срок Лукашенко на посту президента. Он занимает высший государственный пост Беларуси с 1994 года,
Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов. На них Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей.
«Мертвые души» дня
Департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил о признании соцзащитой США умершими около 7 млн американцев старше 120 лет.
Об этом DOGE во главе с миллиардером Илоном Маском сообщило в соцсети Х.
«За прошедшие три недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 7 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Осталось еще около 5 млн», - говорится в сообщении.
Насилие дня
Палестинского режиссера Хамдана Баллала, получившего «Оскар» за документальный фильм «Другой земли нет» избили израильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан. После инцидента полиция задержала режиссера.
Картина «Другой земли нет» получила в этом году «Оскар» за лучший документальный фильм. В ленте рассказывается о борьбе жителей района Масафер-Ятта: они хотели остановить армию Израиля от сноса их деревни.
«Возможно, это их месть нам за то, что мы сняли этот фильм. Это похоже на наказание», - сказал Адра Базель, знакомый режиссера.
Цифирь дня
Немецкий автопроизводитель Mercedes предлагает сотрудникам крупные суммы денег за добровольное увольнение.
Руководитель подразделения, если согласится покинуть компанию, сможет получить до 500 тысяч евро, менеджер - 300 тысяч, а обычный работник с не очень большим стажем - 100 тысяч. Об этом сообщает газета Handelsblatt.
Из-за кризиса Mercedes намерен сократить в ФРГ несколько тысяч рабочих мест. Однако уволить сотрудников в принудительном порядке компания не может - этого не позволяет договор с профсоюзом, действующий до 2034 года.
Компенсация дня
Ивао Хакамада, который был ошибочно признан виновным в убийстве и провел более 47 лет в камере смертников, получил от властей рекордную для Японии денежную компенсацию.
Суд Сидзуоки постановил выплатить 89-летнему Хакамаде более 217 млн иен ($1,44 млн).
Ивао Хакамада был приговорен к смертной казни в 1968 году за убийство семьи из четырех человек. До 2014 года содержался в камере смертников. В сентябре 2024 года суд постановил, что доказательства его вины были сфабрикованы, и признал Хакамаду невиновным.