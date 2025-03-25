Аргентина и Иран пробились на футбольный ЧМ-2026

По итогам сегодняшнего отборочного дня еще две сборные обеспечили себе путевки в финальную стадию футбольного чемпионата мира-2026.

Это действующий чемпион мира Аргентина и Иран. Они стали недосягаемыми для соперников и гарантировали билеты на мундиаль.

Ранее на ЧМ-2026 пробились Япония и Новая Зеландия.

Таким образом, 7 из 48 участников чемпионата уже определены. Хозяева турнира - США, Канада и Мексика - попали на ЧМ без отбора.