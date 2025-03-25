Аргентина и Иран пробились на футбольный ЧМ-2026
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По итогам сегодняшнего отборочного дня еще две сборные обеспечили себе путевки в финальную стадию футбольного чемпионата мира-2026.
Это действующий чемпион мира Аргентина и Иран. Они стали недосягаемыми для соперников и гарантировали билеты на мундиаль.
Ранее на ЧМ-2026 пробились Япония и Новая Зеландия.
Таким образом, 7 из 48 участников чемпионата уже определены. Хозяева турнира - США, Канада и Мексика - попали на ЧМ без отбора.
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