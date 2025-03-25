Поголовье сокращается… и цены на мясо растут

Численность крупного и мелкого рогатого скота в Азербайджане достигла минимальных цифр за последние десять лет, а цены на мясо резко выросли. В качестве выхода из ситуации ряд депутатов Милли Меджлиса предлагает ввести возрастные ограничения на забой животных. По мнению Министерства сельского хозяйства, проблема сокращения поголовья связана с тем, что скот забивают до набора оптимального веса, что вызвано традиционным для Азербайджана потреблением мяса молодых животных.

Тахир Рзаев, возглавляющий Комитет Милли Меджлиса по аграрной политике, считает, что забой ягнят и телят весом 7–8 килограмм подрывает развитие животноводства и способствует росту цен. «Снижение среднего убойного веса на два килограмма ежегодно сокращает производство баранины на 8 тысяч тонн, - отметил депутат. - В Азербайджане убойный вес зачастую ниже нормы на 10–12 килограмма. Следует установить возрастной порог для забоя, ввести запреты и штрафы». В то же время, эта мера, стань она законом, может нанести удар по фермерским хозяйствам, которые и без того испытывают трудности. Ведь увеличение возраста забоя снизит рентабельность животноводства, а отсутствие учета более половины скота затрудняет определение возраста перед убоем. В результате фермеры могут стать жертвами необоснованных штрафов.

Причины кризиса в животноводстве По мнению экспертов, снижение поголовья скота стало закономерным результатом сокращения пастбищ, а также роста цен на корма, удобрения и ветеринарные препараты. Они считают, что установление возрастного ограничения на забой проблему не решит, а лишь усилит административный контроль, что, в свою очередь, неизбежно скажется на ценах. «Фермер лучше знает, когда ему выгоднее забивать скот, - сказал глава Центра либеральных экономистов Акиф Насирли. - Главная проблема вовсе не в возрасте забоя, а в нехватке пастбищ и росте цен на корма». По словам Насирли, баранина, продающаяся в Баку по 19–20 манатов за килограмм, это тоглу (мясо молодого барашка), которое полностью пригодно для забоя. Как правило, эти животные весят 18–20 кг и достигают оптимального качества в возрасте 6–12 месяцев. Более зрелое мясо становится жестче и менее подходит для традиционных азербайджанских блюд. «Забой молодых животных не является причиной дефицита мяса. Этот вопрос поднимают, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем в животноводстве», - считает эксперт.