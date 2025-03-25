Поголовье сокращается… и цены на мясо растут

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наши проблемы
Ульвия Худиева, собкор
02:57 444

Численность крупного и мелкого рогатого скота в Азербайджане достигла минимальных цифр за последние десять лет, а цены на мясо резко выросли. В качестве выхода из ситуации ряд депутатов Милли Меджлиса предлагает ввести возрастные ограничения на забой животных.

По мнению Министерства сельского хозяйства, проблема сокращения поголовья связана с тем, что скот забивают до набора оптимального веса, что вызвано традиционным для Азербайджана потреблением мяса молодых животных.

Снижение среднего убойного веса на два килограмма ежегодно сокращает производство баранины на 8 тысяч тонн

Тахир Рзаев, возглавляющий Комитет Милли Меджлиса по аграрной политике, считает, что забой ягнят и телят весом 7–8 килограмм подрывает развитие животноводства и способствует росту цен.

«Снижение среднего убойного веса на два килограмма ежегодно сокращает производство баранины на 8 тысяч тонн, - отметил депутат. - В Азербайджане убойный вес зачастую ниже нормы на 10–12 килограмма. Следует установить возрастной порог для забоя, ввести запреты и штрафы».

В то же время, эта мера, стань она законом, может нанести удар по фермерским хозяйствам, которые и без того испытывают трудности. Ведь увеличение возраста забоя снизит рентабельность животноводства, а отсутствие учета более половины скота затрудняет определение возраста перед убоем. В результате фермеры могут стать жертвами необоснованных штрафов.

"Забой молодых животных не является причиной дефицита мяса", - утверждают эксперты. А что же тогда?

Причины кризиса в животноводстве

По мнению экспертов, снижение поголовья скота стало закономерным результатом сокращения пастбищ, а также роста цен на корма, удобрения и ветеринарные препараты. Они считают, что установление возрастного ограничения на забой проблему не решит, а лишь усилит административный контроль, что, в свою очередь, неизбежно скажется на ценах.

«Фермер лучше знает, когда ему выгоднее забивать скот, - сказал глава Центра либеральных экономистов Акиф Насирли. - Главная проблема вовсе не в возрасте забоя, а в нехватке пастбищ и росте цен на корма».

По словам Насирли, баранина, продающаяся в Баку по 19–20 манатов за килограмм, это тоглу (мясо молодого барашка), которое полностью пригодно для забоя. Как правило, эти животные весят 18–20 кг и достигают оптимального качества в возрасте 6–12 месяцев. Более зрелое мясо становится жестче и менее подходит для традиционных азербайджанских блюд.

«Забой молодых животных не является причиной дефицита мяса. Этот вопрос поднимают, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем в животноводстве», - считает эксперт.

Статистика и цены

По данным Госкомитета статистики, на 1 января 2025 года в Азербайджане насчитывается:

- ⁠6 850 200 овец и коз (годом ранее — 7 060 600)

- ⁠2 459 700 голов крупного рогатого скота, в том числе 1 223 100 коров и буйволов (годом ранее — 1 235 100)

На данный момент говядина на рынках стоит в среднем 17–18 манатов за килограмм, баранина — 20–24 маната за килограмм.

В целом ситуация на рынке остается сложной, однако большинство экспертов сомневаются в том, что административные меры могут существенно исправить положение.

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