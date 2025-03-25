Трамп обвиняет Россию

«Думаю, Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», — рассказал Трамп.

В то же время он уверяет, что Москва и Киев хотят, «чтобы это закончилось»: «[Погибшие] не американцы, но для меня это не имеет значения в этом плане. Я смотрю на фотографии полей сражений, и предпочел бы их даже не видеть. Повсюду руки, ноги и головы».

Трамп назвал применяемое вооружение «просто абсурдным», отметив количество запускаемых беспилотников.

США рассматривают временное прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта.