USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Трамп обвиняет Россию

08:59 494

Россия, «возможно», затягивает согласование прекращения огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax.

«Думаю, Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», — рассказал Трамп.

В то же время он уверяет, что Москва и Киев хотят, «чтобы это закончилось»: «[Погибшие] не американцы, но для меня это не имеет значения в этом плане. Я смотрю на фотографии полей сражений, и предпочел бы их даже не видеть. Повсюду руки, ноги и головы».

Трамп назвал применяемое вооружение «просто абсурдным», отметив количество запускаемых беспилотников.

США рассматривают временное прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта.

Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
09:12 43
Трамп обвиняет Россию
Трамп обвиняет Россию
08:59 495
Поголовье сокращается… и цены на мясо растут
Поголовье сокращается… и цены на мясо растут наши проблемы
02:57 3878
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 2219
Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита
Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита объектив haqqin.az
02:12 2758
Трамп хочет сделать США частью Великобритании
Трамп хочет сделать США частью Великобритании
01:58 4321
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды»
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды» сенсационная видеобеседа
25 мартa 2025, 11:15 14166
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 3844
Трамп сломал первый зуб об хуситов
Трамп сломал первый зуб об хуситов наша аналитика
25 мартa 2025, 18:08 7296
Очередная бездарная игра сборной Азербайджана по футболу
Очередная бездарная игра сборной Азербайджана по футболу видео, обновлено 23:37
25 мартa 2025, 23:37 8736
Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт
Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт ВИДЕО
25 мартa 2025, 23:27 5112

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
09:12 43
Трамп обвиняет Россию
Трамп обвиняет Россию
08:59 495
Поголовье сокращается… и цены на мясо растут
Поголовье сокращается… и цены на мясо растут наши проблемы
02:57 3878
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 2219
Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита
Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита объектив haqqin.az
02:12 2758
Трамп хочет сделать США частью Великобритании
Трамп хочет сделать США частью Великобритании
01:58 4321
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды»
Беглый бизнесмен Аяз Керимов раскрыл тайну генерала Эльдара Махмудова: «Как из Азербайджана вывозились миллиарды» сенсационная видеобеседа
25 мартa 2025, 11:15 14166
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 3844
Трамп сломал первый зуб об хуситов
Трамп сломал первый зуб об хуситов наша аналитика
25 мартa 2025, 18:08 7296
Очередная бездарная игра сборной Азербайджана по футболу
Очередная бездарная игра сборной Азербайджана по футболу видео, обновлено 23:37
25 мартa 2025, 23:37 8736
Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт
Главу Гагаузии не пустили в Стамбул и отобрали паспорт ВИДЕО
25 мартa 2025, 23:27 5112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться