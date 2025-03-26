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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе

09:12 3020

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что Вашингтон просит Анкару содействовать миру в Украине и на Южном Кавказе.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, Рубио и Фидан обсудили «сотрудничество по ключевым вопросам в области безопасности и торговли». «Госсекретарь попросил Турцию поддержать мир в Украине и на Южном Кавказе», - отмечается в документе.

Брюс уточнила, что Рубио также «подчеркнул необходимость тесного сотрудничества по поддержке стабильной единой и мирной Сирии, которая не будет базой для международного терроризма или платформой для дестабилизирующих обстановку действий Ирана». Кроме того, госсекретарь США «выразил обеспокоенность недавними арестами и протестами в Турции».

Это первый визит главы турецкой дипломатии в США после вступления Дональда Трампа в должность президента. Anadolu со ссылкой на дипломатические источники в турецком МИД сообщало, Фидан и Рубио должны были обсудить стратегические шаги в двусторонних отношениях между Анкарой и Вашингтоном, подготовку к предстоящим визитам на уровне глав государств, а также начало работ по снятию санкций в рамках Закона о противодействии противникам Америки через санкции (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) и пересмотра процесса возвращения Турции в программу F-35.

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