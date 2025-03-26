Советник Трампа оправдывается и оскорбляет журналиста

Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, заявив, что «лучшие технические умы» сейчас выясняют, как это произошло.

«Ну, послушайте, сотрудник не был ответственным. И, послушайте, я беру на себя всю ответственность. Я создал группу, моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все скоординировано», — сказал Уолтц.

Советник президента заявил, что не знает, как номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга попал в список контактов в его телефоне. «Конечно, я не видел, что этот неудачник в группе. Выглядело так, что это кто-то другой. Сделал ли он это намеренно, произошло ли это каким-то иным техническим путем? Мы пытаемся это выяснить», — сказал он в интервью, добавив, что не общается с Голдбергом, назвав его «лжецом», «отбросом».

«Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, я знаю его по его ужасной репутации как журналиста... Он ненавидит президента [Дональда Трампа]. Я не писал ему, его [контакта] не было в моем телефоне», — сказал Уолтц.

Ранее утечку информации прокомментировали в Белом доме. Администрация обвинила демократов в том, что они «пытаются отвлечь внимание от успешных действий президента Трампа и его администрации». Президент США заявил, что утечка данных об ударах по Йемену «не оказала существенного влияния», а также заявил, что его советник «извлек урок» из ситуации. Издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что в окружении президента США обсуждают отставку Уолтца.