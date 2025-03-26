«Чтобы не развлекалась одна»: вице-президент США составит компанию жене в Гренландии

«Визит Уши в Гренландию в эту пятницу [28 марта] вызвал столько волнения, что я решил, что не хочу, чтобы она развлекалась одна», — сказал Вэнс в видеообращении.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Гренландию в составе делегации, в которую входит и его супруга Уша Вэнс. Об этом политик сообщил на своей странице в X.

По его словам, делегация собирается проверить, как в Гренландии «идут дела», и укрепить безопасность жителей острова, поскольку «это важно для защиты безопасности всего мира».

По словам Вэнса, он намерен встретиться с американскими военными, которые находятся на базе в Гренландии, а также «просто проверить, как обстоит ситуация с безопасностью в Гренландии». «Это очень важно. Многие другие страны угрожали Гренландии. Угрожали использовать ее территории и морские пути для создания опасности для Соединенных Штатов, Канады и, конечно, жителей Гренландии, - добавил вице-президент США. - Так что мы проверим, как там идут дела».

Поездка Уши Вэнс продлится два дня. Вторая леди США посетит исторические места, познакомится с гренландским наследием и примет участие в национальной гонке на собачьих упряжках. По информации датских изданий Berlingske и Jyllands-Posten, в Гренландию также отправится советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал предстоящий визит делегации США «агрессивным». «На данном этапе это никоим образом не может быть охарактеризовано как безобидный визит жены политика. Что будет делать в Гренландии советник по нацбезопасности? Единственная цель этого — продемонстрировать нам свою силу», — заявил он.

После победы на выборах президента Дональд Трамп не раз заявлял о намерении присоединить Гренландию к США, не исключив при этом военного или экономического давления.