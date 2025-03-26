Россия стала лидером в Европе по заболевшим туберкулезом

В 2023 году зафиксировано рекордное число заболевших туберкулезом во всем мире — 8,2 млн человек. Это следует из доклада Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ). Россия по абсолютному числу заболевших (55 тыс.) оказалась на первом месте в Европейском регионе.

Всего в Европейском регионе в 2023 году, согласно оценке ВОЗ, зарегистрировано 225 тысяч случаев туберкулеза, что соответствует показателю 24 случая на 100 тысяч человек. В организации отмечают, что уровень заболеваемости растет уже третий год подряд.

Помимо России, наибольшее число заболевших выявлено в Украине (42 тысячи), Узбекистане и Казахстане (по 14 тысяч), а также в Турции (12 тысяч). Лидерами по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения стали Кыргызстан и Украина (по 112 случаев на 100 тысяч), за ними следуют Таджикистан, Молдова и Казахстан.

В ВОЗ отмечают, что на глобальном уровне заболеваемость этой инфекцией растет третий год подряд. Более того, в 2023 году туберкулез вернул статус самой смертоносной инфекции на планете, оставив коронавирус далеко позади: от COVID тогда скончались около 400 тыс. человек, а туберкулез унес 1,25 млн жизней, сообщала ВОЗ.

Особое беспокойство ВОЗ вызывает рост заболеваемости среди детей в Европе: в 2023 году доля несовершеннолетних младше 15 лет с впервые выявленным или рецидивирующим туберкулезом составила 4,3% от всех случаев, что на 10% больше, чем в предыдущем году.