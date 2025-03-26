USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Россия стала лидером в Европе по заболевшим туберкулезом

09:55 838

В 2023 году зафиксировано рекордное число заболевших туберкулезом во всем мире — 8,2 млн человек. Это следует из доклада Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ). Россия по абсолютному числу заболевших (55 тыс.) оказалась на первом месте в Европейском регионе.

Всего в Европейском регионе в 2023 году, согласно оценке ВОЗ, зарегистрировано 225 тысяч случаев туберкулеза, что соответствует показателю 24 случая на 100 тысяч человек. В организации отмечают, что уровень заболеваемости растет уже третий год подряд.

Помимо России, наибольшее число заболевших выявлено в Украине (42 тысячи), Узбекистане и Казахстане (по 14 тысяч), а также в Турции (12 тысяч). Лидерами по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения стали Кыргызстан и Украина (по 112 случаев на 100 тысяч), за ними следуют Таджикистан, Молдова и Казахстан.

В ВОЗ отмечают, что на глобальном уровне заболеваемость этой инфекцией растет третий год подряд. Более того, в 2023 году туберкулез вернул статус самой смертоносной инфекции на планете, оставив коронавирус далеко позади: от COVID тогда скончались около 400 тыс. человек, а туберкулез унес 1,25 млн жизней, сообщала ВОЗ.

Особое беспокойство ВОЗ вызывает рост заболеваемости среди детей в Европе: в 2023 году доля несовершеннолетних младше 15 лет с впервые выявленным или рецидивирующим туберкулезом составила 4,3% от всех случаев, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама» все еще актуально
25 мартa 2025, 19:31 5029
Россия продолжает бомбить Украину
Россия продолжает бомбить Украину
11:54 255
Греция «заморозила» встречу Эрдогана и Мицотакиса
Греция «заморозила» встречу Эрдогана и Мицотакиса
11:37 576
Парламент Армении голосует за вступление в Евросоюз
Парламент Армении голосует за вступление в Евросоюз
11:20 940
США отзывают посла в Армении
США отзывают посла в Армении
11:10 1446
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 1079
Советник Трампа оправдывается и оскорбляет журналиста
Советник Трампа оправдывается и оскорбляет журналиста
09:26 2507
Трамп обвиняет Россию
Трамп обвиняет Россию
08:59 4362
Поголовье сокращается… и цены на мясо растут
Поголовье сокращается… и цены на мясо растут наши проблемы
02:57 5875
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3064
Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита
Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита объектив haqqin.az
02:12 3877

ЭТО ВАЖНО

Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама»
Экс-премьер-министр Израиля в интервью haqqin.az о вступлении Азербайджана в «Соглашения Авраама» все еще актуально
25 мартa 2025, 19:31 5029
Россия продолжает бомбить Украину
Россия продолжает бомбить Украину
11:54 255
Греция «заморозила» встречу Эрдогана и Мицотакиса
Греция «заморозила» встречу Эрдогана и Мицотакиса
11:37 576
Парламент Армении голосует за вступление в Евросоюз
Парламент Армении голосует за вступление в Евросоюз
11:20 940
США отзывают посла в Армении
США отзывают посла в Армении
11:10 1446
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 1079
Советник Трампа оправдывается и оскорбляет журналиста
Советник Трампа оправдывается и оскорбляет журналиста
09:26 2507
Трамп обвиняет Россию
Трамп обвиняет Россию
08:59 4362
Поголовье сокращается… и цены на мясо растут
Поголовье сокращается… и цены на мясо растут наши проблемы
02:57 5875
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3064
Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита
Козырь Трампа, семерка Лукашенко, шестерка «Мерседес»... И еврейская бита объектив haqqin.az
02:12 3877
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться