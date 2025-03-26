Хуситы объявили об ударе по военным кораблям США

Йеменские хуситы атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море, утверждает представитель движения Яхья Сари.

«За последние несколько часов ракетные, беспилотные и военно-морские силы провели совместную военную операцию, направленную против вражеских военных кораблей в Красном море во главе с американским авианосцем Truman, с которого началась агрессия против нашей страны», — написал он в своем телеграм-канале.

Движение хуситов также заявило о нанесении ударов беспилотниками по военным объектам в Израиле близ портового города Яффо.

Хуситы в войне с Израилем поддерживают движение ХАМАС. Они атаковали суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с США проводит операцию против хуситов.