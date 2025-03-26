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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Жители Газы пошли против ХАМАС

10:34 1204

В северной части сектора Газа 25 марта сотни палестинцев вышли на демонстрацию с требованием прекратить войну против Израиля. Протестующие, преимущественно мужчины, скандировали лозунги против правящего в секторе движения ХАМАС, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

Один из участников демонстрации заявил, что не знает, кто организовал ее: «Я пришел, чтобы передать послание от имени народа: хватит войны». Мужчина по имени Мохаммед, отказавшийся называть свою фамилию, также добавил, что видел сотрудников службы безопасности ХАМАС в гражданской одежде, которые разгоняли протест, передает AFP.

Другой демонстрант сказал, что люди «устали»: «Если решением является отказ ХАМАС от власти в секторе Газа, то почему они не уходят, чтобы защитить людей?»

Вечером 25 марта в Telegram появились призывы повторить демонстрации в различных частях сектора Газа.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа, где с 19 января действовало соглашение о прекращении огня. 19 марта Израиль возобновил и наземную операцию. Ее цель, заявили в правительстве, - усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников, которые до сих пор остаются в плену.

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