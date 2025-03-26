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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Суд запретил Трампу закрывать «Радио Свобода»

временно
10:38 852

Федеральный судья временно запретил администрации президента США Дональда Трампа закрывать «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

«…Судья Ройс Ламберт выдал временный судебный запрет, который заблокировал ликвидацию организации, признав, что попытка администрации Трампа лишить группу финансирования «не подкреплена никакими фактами или соображениями» и, вероятно, нарушает федеральный закон», – пишет телеканал.

«Руководство (Агентства США по глобальным медиа – ред.) не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить RFE/RL закрыться – даже если президент приказал им это сделать», – заявил судья.

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки» (VOA). 19 марта стало известно, что медиакорпорация RFE/RL («Радио Свободная Европа/Радио Свобода») подала иск в федеральный суд в Вашингтоне против администрации Дональда Трампа из-за решения прекратить финансирование организации. Истцы утверждают, что такие действия нарушают законодательство США.

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