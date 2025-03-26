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Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах

10:59 1084

Украинские Вооруженные силы продвигаются на территории России – на северо-западе Белгородской области, говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что недавно Силы обороны Украины продвинулись вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области. Утверждается, что ВСУ прошли к западу от населенного пункта Демидовка и северо-западнее Поповки.

В отчете института отмечается, что 25 марта россияне продолжали наступательные действия на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Покровском направлениях, в районе Часов Яра, но небезуспешно.

При этом российские военные имеют успехи на Торецком направлении. Кроме того, россияне недавно продвинулись на западе Запорожской области. 24 и 25 марта российские военные атаковали на Днепровском направлении.

В сводке говорится, что войска РФ продвигаются в районе границы между Курской и Сумской областями.

ВСУ по-прежнему остаются в Курской области. Россияне хотят выбить их из этого участка, зайдя в тыл с территории Сумской области. Пока о том, что ВСУ оказались в полном окружении, речь не идет.

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