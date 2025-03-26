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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

США отзывают посла в Армении

11:10 1456

Посол США в Армении Кристина Квин вскоре покинет свой пост, пишет армянская газета «Иравунк» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, решение о ее отзыве приняли 10-15 дней назад, но дипломат оставит свой пост через месяц. В то же время Квин может предстать перед судом в США. Вопросы к ней связаны с тем, что она была временным поверенным в делах США в Украине, до приезда в Армению, отмечает газета.

По данным газеты, Квин заменит нейтральный дипломат.

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