США отзывают посла в Армении
11:10 1456
Посол США в Армении Кристина Квин вскоре покинет свой пост, пишет армянская газета «Иравунк» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, решение о ее отзыве приняли 10-15 дней назад, но дипломат оставит свой пост через месяц. В то же время Квин может предстать перед судом в США. Вопросы к ней связаны с тем, что она была временным поверенным в делах США в Украине, до приезда в Армению, отмечает газета.
По данным газеты, Квин заменит нейтральный дипломат.
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