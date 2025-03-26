Парламент Армении голосует за вступление в Евросоюз

Законопроект был внесен представителем гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС Артаком Зейналяном от имени нескольких общественных организаций, получивших более 50 тыс. необходимых подписей в поддержку. В окончательной редакции проекта сказано, что Армения, «стремясь к развитию демократических институтов, повышению благосостояния общества, укреплению безопасности страны, устойчивости и верховенства закона, объявляет о начале процесса вступления республики в Европейский союз».

«За принятие законопроекта проголосовали 64, против 7 депутатов, решение принято», - заявил спикер парламента Ален Симонян.

Оппозиционная фракция «Армения» не приняла участия в голосовании, фракция «Честь имею» голосовала против.

Представители оппозиции раскритиковали законопроект, утверждая, что он не предполагает какой-либо программы действий, а чиновники Евросоюза отреагировали на него намного слабее, чем ожидалось, пишут армянские СМИ.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. Позже он заявил, что Армения «неплохо себя чувствует» в ЕАЭС, но в то же время «определенная и чувствительная часть народа» хочет иметь европейский выбор для будущего страны.