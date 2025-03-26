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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Греция «заморозила» встречу Эрдогана и Мицотакиса

11:37 591

Встречу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также заседание Высшего совета сотрудничества двух стран в ближайшее время будет сложно провести из-за протестов в Турции. Об этом на днях на брифинге заявил официальный представитель Кабинета министров Греции Павлос Маринакис.

Маринакиса спросили об отношении правительства Греции к тому, что происходит в Турции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также о возможности созыва Высшего совета сотрудничества двух стран или встречи Мицотакиса и Эрдогана.

«Мы следим за развитием событий в Турции, где ситуация остается нестабильной и тревожной», - сказал Маринакис.

«...В этом контексте становится затруднительно организовать в ближайшее время заседание Высшего совета сотрудничества Греции и Турции», - заявил Маринакис.

«Министры иностранных дел двух стран встретятся на саммите НАТО 3-4 апреля и там обсудят соответствующие вопросы», - добавил он.

В сентябре 2024 года в Нью-Йорке состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Кириакоса Мицотакиса. По их итогам пресс-служба греческого премьера сообщала, что лидеры двух стран договорились об активизации взаимодействия в сфере миграции, а также о проведении заседания Высшего совета сотрудничества двух стран в начале 2025 года. В греческих СМИ высказывалось мнение, что такое заседание может состояться в середине апреля, хотя Афины заявляли, что дата встречи Мицотакиса и Эрдогана пока не согласована.

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