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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Обвиняемый в коррупции генерал просится на войну

11:45 443

Начальник главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба Вадим Шамарин неоднократно направлял «письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить родине», заявил ТАСС его адвокат.

Агентство не уточняет фамилию адвоката и сообщает, что просьба генерал-лейтенанта Шамарина «рассматривается в Минобороны».

Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» и главного бухгалтера предприятия 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам.

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