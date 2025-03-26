Обвиняемый в коррупции генерал просится на войну
Начальник главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба Вадим Шамарин неоднократно направлял «письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить родине», заявил ТАСС его адвокат.
Агентство не уточняет фамилию адвоката и сообщает, что просьба генерал-лейтенанта Шамарина «рассматривается в Минобороны».
Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года он получил от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» и главного бухгалтера предприятия 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам.