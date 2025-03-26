Россия продолжает бомбить Украину

Россия в ночь на среду атаковала Украину 117 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, 56 из них были сбиты, 48 не достигли цели, говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, в результате атаки пострадали Днепропетровская, Сумская, Кировоградская и Черкасская области. В Днепропетровской области массированной атаке дронов подвергся Кривой Рог, «обошлось без погибших и раненых», сообщал мэр города Александр Вилкул. По его данным, люди не пострадали, повреждения получили административное здание, складские помещения, промышленное предприятие и пожарная часть.

В Сумской области три беспилотника ударили по городу Ахтырке, в результате чего были повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина и административное помещение на предприятии, заявила ранее областная военная администрация.

Российские военные пока не комментировали атаку дронов.