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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Россия продолжает бомбить Украину

11:54 279

Россия в ночь на среду атаковала Украину 117 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, 56 из них были сбиты, 48 не достигли цели, говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, в результате атаки пострадали Днепропетровская, Сумская, Кировоградская и Черкасская области. В Днепропетровской области массированной атаке дронов подвергся Кривой Рог, «обошлось без погибших и раненых», сообщал мэр города Александр Вилкул. По его данным, люди не пострадали, повреждения получили административное здание, складские помещения, промышленное предприятие и пожарная часть.

В Сумской области три беспилотника ударили по городу Ахтырке, в результате чего были повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина и административное помещение на предприятии, заявила ранее областная военная администрация.

Российские военные пока не комментировали атаку дронов.

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