USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Российская журналистка подорвалась на мине

12:07 2163

Военкор российского Первого канала Анна Прокофьева погибла при «исполнении профессионального долга» в Белгородской области, ранение также получил оператор Дмитрий Волков, сопровождавший ее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Первого.

«При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», - сообщили в пресс-службе.

В понедельник сообщалось, что в оккупированной Луганской области Украины погибли три сотрудника российских СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы канала Александр Сиркели.

Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 1681
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
13:48 713
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 2405
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3507
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
13:44 1075
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 2816
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 5674
День выборов в мэрии Стамбула
День выборов в мэрии Стамбула
12:45 2164
Трамп хвалит Эрдогана
Трамп хвалит Эрдогана
12:27 2463
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
09:12 4431
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой слово публицисту; все еще актуально
25 мартa 2025, 21:26 6899

ЭТО ВАЖНО

Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 1681
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
13:48 713
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 2405
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3507
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
13:44 1075
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 2816
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 5674
День выборов в мэрии Стамбула
День выборов в мэрии Стамбула
12:45 2164
Трамп хвалит Эрдогана
Трамп хвалит Эрдогана
12:27 2463
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
09:12 4431
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой слово публицисту; все еще актуально
25 мартa 2025, 21:26 6899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться