Российская журналистка подорвалась на мине

Военкор российского Первого канала Анна Прокофьева погибла при «исполнении профессионального долга» в Белгородской области, ранение также получил оператор Дмитрий Волков, сопровождавший ее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Первого.

«При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», - сообщили в пресс-службе.

В понедельник сообщалось, что в оккупированной Луганской области Украины погибли три сотрудника российских СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы канала Александр Сиркели.