В Молдове готовится арест главы Гагаузии

Накануне в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Сегодня утром ее доставили в Национальный антикоррупционный центр республики.

По данным молдавского издания noi.md, Евгению Гуцул (экс-секретаря запрещенной в Молдове партии «Шор») вместе с вице-президентом той же партии Мариной Таубер обвиняют в незаконном финансировании гражданских протестов в Кишиневе осенью 2022 года. Следствие полагает, что они систематически ввозили в Молдову деньги из России на поддержку своей политической деятельности.

В начале марта правоохранительные органы Молдовы представили ряд видеодоказательств, которые, с их точки зрения, доказывают вину Гуцул и Таубер. Согласно видеозаписи, Марина Таубер «давала указания ответственным лицам привозить людей на протесты 2022 года», отмечая, что «те, кто не останутся до конца, не получат деньги», сообщает noi.md.

В Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) объяснили задержание Гуцул новыми обстоятельствами в заведенном против нее в 2023 году уголовном деле, по которому ее обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии «Шор».

Пресс-служба Центра сообщила, что прокуратура Молдовы потребует ареста главы Евгении Гуцул в связи с новыми обстоятельствами в уголовном деле.

Тем временем перед зданием Исполкома в Гагаузии собрались протестующие против задержания Евгении Гуцул. «Народ Гагаузии очень сильный и стойкий. Не получится поставить нас на колени. Власть Молдовы и лично [президент Молдовы] Майя Санду вчера вечером отдали приказ пойти на такие противозаконные меры. Арест башкана - это арест каждого жителя нашего региона. Эти трудности, которые сегодня гагаузам устроила партия ПДС, обязательно закончатся их провалом», - написал общественный деятель Гагаузии Михаил Влах, который обратился к собравшимся с призывом поддержать главу автономии.