USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

В Молдове готовится арест главы Гагаузии

12:17 1478

Накануне в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Сегодня утром ее доставили в Национальный антикоррупционный центр республики.

По данным молдавского издания noi.md, Евгению Гуцул (экс-секретаря запрещенной в Молдове партии «Шор») вместе с вице-президентом той же партии Мариной Таубер обвиняют в незаконном финансировании гражданских протестов в Кишиневе осенью 2022 года. Следствие полагает, что они систематически ввозили в Молдову деньги из России на поддержку своей политической деятельности.

В начале марта правоохранительные органы Молдовы представили ряд видеодоказательств, которые, с их точки зрения, доказывают вину Гуцул и Таубер. Согласно видеозаписи, Марина Таубер «давала указания ответственным лицам привозить людей на протесты 2022 года», отмечая, что «те, кто не останутся до конца, не получат деньги», сообщает noi.md.

В Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) объяснили задержание Гуцул новыми обстоятельствами в заведенном против нее в 2023 году уголовном деле, по которому ее обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии «Шор».

Пресс-служба Центра сообщила, что прокуратура Молдовы потребует ареста главы Евгении Гуцул в связи с новыми обстоятельствами в уголовном деле.

Тем временем перед зданием Исполкома в Гагаузии собрались протестующие против задержания Евгении Гуцул. «Народ Гагаузии очень сильный и стойкий. Не получится поставить нас на колени. Власть Молдовы и лично [президент Молдовы] Майя Санду вчера вечером отдали приказ пойти на такие противозаконные меры. Арест башкана - это арест каждого жителя нашего региона. Эти трудности, которые сегодня гагаузам устроила партия ПДС, обязательно закончатся их провалом», - написал общественный деятель Гагаузии Михаил Влах, который обратился к собравшимся с призывом поддержать главу автономии.

Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 1684
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
13:48 714
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 2407
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3507
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
13:44 1076
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 2816
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 5674
День выборов в мэрии Стамбула
День выборов в мэрии Стамбула
12:45 2165
Трамп хвалит Эрдогана
Трамп хвалит Эрдогана
12:27 2465
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
09:12 4431
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой слово публицисту; все еще актуально
25 мартa 2025, 21:26 6900

ЭТО ВАЖНО

Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 1684
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
13:48 714
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 2407
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3507
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
13:44 1076
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 2816
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 5674
День выборов в мэрии Стамбула
День выборов в мэрии Стамбула
12:45 2165
Трамп хвалит Эрдогана
Трамп хвалит Эрдогана
12:27 2465
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
Вашингтон просит Анкару: Помогите с миром в Украине и на Кавказе
09:12 4431
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой
В Тбилиси, Белграде и Стамбуле по теории Жанны Бадоевой слово публицисту; все еще актуально
25 мартa 2025, 21:26 6900
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться