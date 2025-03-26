Трамп хвалит Эрдогана

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме нескольких новых послов, которые после утверждения Сенатом отправятся в разные страны.

Как сообщает Anadolu, среди них был и кандидат на пост посла США в Турции Том Баррак, который вместе с другими будущими дипломатами выступил с коротким заявлением для прессы. Поблагодарив Трампа, Баррак назвал Турцию «одной из древнейших цивилизаций». В ответ на это Трамп сказал, что Турция «хорошая страна, и лидер у нее хороший».

77-летний Баррак, выдвинутый на пост посла в Турции, родился и вырос в штате Калифорния. Получил высшее образование в Университете Южной Калифорнии, окончил юридический факультет Университета Сан-Диего. Баррак - внук христианских мигрантов из Ливана, переехавших в США в 1900 году из города Захле. В 1980-х занимал должность заместителя помощника МВД в администрации Рональда Рейгана.