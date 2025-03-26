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День выборов в мэрии Стамбула

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В Стамбульском муниципальном совете в среду, 26 марта, состоится голосование по вопросу избрания временно исполняющего обязанности мэра мегаполиса. 

Как сообщают турецкие СМИ, председатель Республиканской народной партии Озгюр Озель заявил, что кандидатом будет выдвинут член муниципального совета, не занимающий должность мэра в другом районе Стамбула.

Один из членов политического совета РНП Баки Айдёнер сообщил о выдвижении кандидатуры Нури Аслана на должность заместителя мэра. Ожидается, что выборы начнутся в 13:00 (14:00 по бакинскому времени).

Напомним, что после своего задержания Экрем Имамоглу лично предложил назначить Аслана своим заместителем.

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