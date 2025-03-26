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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

В Британии в гневе из-за слов команды Трампа о европейских «нахлебниках»

12:51 1227

Британские и европейские официальные лица и дипломаты резко отреагировали на утечку оскорбительных комментариев вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Пентагона Пита Хегсета о странах Европы, пишет Politico.

Собеседник издания из числа британских дипломатов заявил, что был шокирован. Бывший министр обороны Великобритании (в 2022–2023-м) Грант Шэппс в разговоре с газетой сказал, что кое-кто в администрации Трампа хочет перевоспитать союзников. Еще один экс-министр обороны Великобритании (в 2019–2023-м), Бен Уоллес, в колонке для The Telegraph назвал членов команды Трампа «деревенщиной».

Лидер британских либеральных демократов Эд Дэйви заявил, что вице-президент США и остальные члены президентской команды не годятся даже для организации группового чата, не говоря уже о военных действиях. «Сейчас, несмотря на порой красивые дипломатические слова, доверие подорвано», — резюмировал один из собеседников издания из числа дипломатов ЕС.

В середине марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета национальной безопасности США обсуждали план операции против йеменских хуситов за два дня до официального объявления. В чате присутствовали 18 человек, в их числе — Вэнс и Хегсет, а также госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие члены Совета нацбезопасности. «Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу», — написал в чате Вэнс. Хегсет разделил его «отвращение к нахлебничеству Европы». «Это [выглядит] ЖАЛКО», — ответил он. Белый дом позднее подтвердил достоверность переписки.

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