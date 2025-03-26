Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны

Бурное развитие и общедоступность технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) открыли новые возможности и для наркомафии. В последние годы в мире участилась практика использования дронов для транспортировки наркотиков, особенно в рамках трансграничной торговли. Ранее этот метод активно применяли мексиканские картели для переброски наркотиков в США. «Короли» афганского наркобизнеса именно с помощью беспилотников регулярно переправляют героин в Иран. И вот теперь к нему все чаще прибегают их иранские «коллеги». В результате в последнее время наблюдается резкий рост случаев доставки наркотиков с помощью дронов из Ирана в Азербайджан.

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ), Государственная пограничная служба (ГПС) и МВД республики практически каждую неделю публикуют официальные сообщения о таких фактах. Пограничники регулярно перехватывают квадрокоптеры, к которым прикрепляются десятки килограммов наркотиков, а в отдельных случаях им удается задерживать и тех, кто должен был забрать этот «груз». Согласно последнему сообщению Государственной пограничной службы, очередная попытка переброски наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью дрона была зафиксирована 21 марта. В этот день, по данным ведомства, пограничные наряды отряда «Ленкорань» зафиксировали вблизи границы звуки БПЛА, после чего заметили двух неизвестных, передвигавшихся на автомобиле в пограничной зоне. Ими оказались жители поселка Сарай Апшеронского района Ильгар Нухбала оглу Гурбанов (2000 года рождения) и Неймат Моллага оглу Магеррамов (1985 года рождения). При осмотре их автомобиля были обнаружены и изъяты 6 килограммов 354 грамма марихуаны. На допросе задержанные признались, что их задачей было забрать наркотики, которые должен был сбросить дрон, запущенный из Ирана. По данному факту ведутся оперативно-следственные мероприятия. В начале марта на территории пограничного отряда «Гёйтепе» в Джалилабадском районе был перехвачен летевший из Ирана небольшой квадрокоптер, из которого азербайджанские пограничники извлекли полкилограмма героина.

А осенью прошлого года в результате совместной операции СГБ и ГПС было предотвращено перемещение нескольких десятков килограммов наркотиков из Ирана с использованием дронов. В официальном сообщении ГПС отмечалось, что во время наблюдений в районе пограничного отряда «Горадиз» был зафиксирован неизвестный дрон, летевший в направлении Азербайджана. Применив спецсредства и сбив БПЛА, пограничники обнаружили на его борту около 20 килограммов наркотиков и 1500 таблеток метадона. В Ленкорани полиция обнаружила дрон с прикрепленной к нему 10-килограммовой упаковкой наркотиков. Предполагается, что груз ожидали местные наркокурьеры. Отметим, что ранее наркотики из Ирана в Азербайджан, в основном, доставляли курьеры, пересекавшие границу как легально, так и тайно. Но, как известно, в течение последних пяти лет сухопутные границы Азербайджана, в том числе и с иранскими соседями, заблокированы. Что сделало невозможным осуществление традиционных способов контрабанды.