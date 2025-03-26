Правозащитники подают в суд на глав Пентагона и разведки

Пять членов кабинета Трампа оказались в центре судебного разбирательства по обвинению в нарушении американских законов, которые защищают правительственные записи, сообщает агентство.

Организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование зашифрованного мессенджера Signal для обсуждения служебных дел, передает Bloomberg.

Иск был подан в федеральном суде Вашингтона и последовал за публикацией в Atlantic, где главному редактору Джеффри Голдбергу случайно предоставили доступ к групповому чату в Signal, в который входили высокопоставленные американские чиновники и советники Белого дома.

Адвокатская группа American Oversight, инициировавшая иск, сообщает, что использование Signal, в котором можно настроить автоудаление сообщений, нарушает федеральные законы об обязательном сохранении правительственных записей. Предметом иска стали пять чиновников кабинета, упомянутых в статье Голдберга: министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио. Также в иске упоминается Национальное управление архивов и документации. Представитель Белого дома и представители упомянутых чиновников пока не предоставили комментариев.

American Oversight требует, чтобы суд признал нарушение законов о сохранении записей и обязал чиновников соблюдать их в будущем, включая подачу обращения к генеральному прокурору США с целью обеспечить соблюдение законов и попытаться восстановить удаленные сообщения.

Ранее шеф ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.