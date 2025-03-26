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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Россия приговорила украинских военнопленных

13:14 1435

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 23 украинских военных и разнорабочих бригады «Азов» виновными по статьям о «насильственном захвате власти» и «организации деятельности террористической организации», передает BBC.

Они попали в плен весной 2022 года в Мариуполе и его пригородах.

Из 24 военнопленных только 12 присутствовали в среду в суде — двоих военных обменяли еще до начала судебного процесса, восемь поварих и кладовщица вернулись в Украину по обмену в сентябре 2023 года. Украинский военный Александр Ищенко умер в СИЗО.

12 подсудимых приговорили к реальным срокам в колонии строгого режима — от 13 до 23 лет.

В отношении погибшего в ростовском СИЗО Ищенко дело закрыли, поэтому приговор ему не вынесен.

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