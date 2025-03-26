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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

На новый портрет Трампа уже собрали $10 тысяч

13:20 701

Портрет президента США Дональда Трампа в Капитолии штата Колорадо заменят после критики его как «намеренно искаженного», республиканцы уже собрали на это $10 тысяч, передает Associated Press.

Демократы Палаты представителей Конгресса отметили, что картину снимут по требованию лидеров республиканцев в законодательном органе. Республиканцы Колорадо собрали более $10 тысяч через счет GoFundMe, чтобы заказать реставрацию картины.

Трамп на днях возмутился своим «искаженным» портретом, потребовав у губернатора штата Колорадо убрать из его Капитолия. Он возмутился, что художница изобразила Барака Обаму «прекрасно», тогда как свой собственный портрет назвал «настоящим ужасом».

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