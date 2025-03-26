Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»

Издание отмечает, что Россия получает больше преимуществ, чем Украина, благодаря договоренности о прекращении боевых действий в Черном море и возможном запрете атак на энергообъекты.

Первое соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США во время переговоров в Саудовской Аравии 24 марта, приносит больше выгоды Москве, не требуя от Киева значительных уступок, пишет The Times.

При этом активные боевые действия в этом регионе прекратились еще в 2023 году, когда российский флот понес потери и был вынужден отступить из Крыма после серии успешных украинских атак. После отступления Черноморского флота Украина смогла наладить экспорт зерна, поэтому объявленное перемирие, вероятно, больше будет способствовать именно российским судам, отмечает издание.

«Украина достаточно успешно обеспечивает безопасность своего зернового коридора. При этом Россия постоянно атакует порты Одессы и Николаева, и об этом в соглашении ничего нет. Никаких ограничений в отношении России не наложено», - написал в Telegram советник президента Украины Сергей Лещенко.

Он также обвинил Белый дом в том, что тот не добился «никаких уступок» от России в обмен на ее возможность возобновить экспорт сельхозпродукции и удобрений.

Что касается запрета атак на энергетическую инфраструктуру, это может помочь украинцам избежать блэкаутов, которые Россия пыталась вызвать в течение войны. В то же время Украина также атаковала российские нефтяные объекты, нанося ущерб экономической способности РФ вести войну. Если такие атаки прекратятся, это станет преимуществом для Москвы.

Россия выдвинула требование о смягчении санкций против Россельхозбанка и других финансовых учреждений, которые занимаются аграрной торговлей, в частности возвращение их к глобальной платежной системе Swift. Россельхозбанк был отключен от Swift в 2022 году по решению ЕС. Впоследствии ЕС предложил компромиссный вариант: позволить банку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с зерновым экспортом. Кремль тогда отнесся к этому скептически и не реализовал его. Если же Москва получит такие уступки сейчас, это будет трактовано как серьезная победа Путина и создаст прецедент для дальнейшего ослабления санкций. Белый дом отметил, что соглашение «расширит» доступ России к международным финансовым системам, но не уточнил, идет ли речь непосредственно о Swift.

Пока нет никаких признаков, что Кремль действительно готовится к миру. МИД РФ заявлял, что ожидать «прорыва» не стоит, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «заблуждением» предположение, что боевые действия в Украине в ближайшее время прекратятся.