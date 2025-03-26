Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»

После увольнения генерала Эльдара Махмудова, громкого коррупционного дела генералов спецслужб и упразднения Министерства национальной безопасности под уголовным преследованием оказался и бизнесмен, владелец компаний в области информационных технологий Аяз Керимов. По утверждению следственных органов, А.Керимов являлся партнером сына Э.Махмудова – Анара Махмудова. Как известно, Анар Махмудов – зять экс-президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, обвиненного в хищении миллиардов бюджетных средств, бежал в Лондон и по сей день скрывается от азербайджанского правосудия. Бизнесмен Аяз Керимов долгие годы работал «под крышей Махмудовых» и является одним из ценных носителей информации о функционировании объединенной преступной группировки Махмудова-Гаджиева и их деяний по хищению и вывозу через офшорные компании миллиардов из страны. Несколько дней назад журналист Эйнулла Фатуллаев встретился с Аязом Керимовым в болгарской столице Софии. Отметим, что А.Керимов с 2002 года – гражданин Канады. Бизнесмен долгие годы хранил молчание, но все же решил нарушить табу. Представляем вашему вниманию первую часть печатной версии интервью с Аязом Керимовым.

- Вспоминаю 2015 год, когда азербайджанские информационные агентства с пометкой «срочно» сообщали о том, что против Вас были выдвинуты обвинения в хищении государственных средств. А спустя некоторое время Вас объявили в розыск. После 2015 года сообщения, в которых упоминалось Ваше имя, появлялись уже эпизодически, но исключительно в контексте международного розыска и уголовного преследования, объявленного властями Азербайджана. Ну а проблемы у Вас начались сразу же после того, как политической «экзекуции» был подвергнут тогдашний шеф азербайджанской госбезопасности Эльдар Махмудов. Вы ведь были с ним связаны? - В 2004 году я сам занимался связью. В этом деле есть предыстория, но об этом позже. Отвечая же на Ваш вопрос, расскажу, как вообще произошло то, что произошло. В 2008 году Эльдар Махмудов стал «в добровольно-принудительном порядке» - использую такое выражение - партнером нашей компании. Короче, нам сделали предложение, от которого в те времена вряд ли кто-то смог бы отказаться (грустно улыбается). - Можно ли это «предложение» Махмудова назвать рейдерским захватом? - Я бы так не сказал. Никакого насилия с его стороны не было. Но в 2008 году Эльдар Махмудов, скажем так, был весьма убедителен. - В тот период он вообще был «царем и богом»... Никто не хотел рисковать. А тех, кто не отступал, например, таких как я, Махмудов просто бросал за решетку… - Вам ли не знать, как это работало!.. Словом, итог был предрешен. - То есть Эльдар Махмудов сделал Вам предложение, от которого Вы не могли отказаться? - Абсолютно точно. - Речь шла о компании Caspian Telecommunications? - Не совсем так. Давайте немного углубимся в предысторию. Я родился в Баку в 1972 году. Мой отец был партийным работником, мать — домохозяйкой. Отец занимал должность первого секретаря Орджоникидзевского, ныне Сураханского, райкома партии, затем работал секретарем горкома, позже – заместителем гендиректора «Азнефти». Причем все это время папа работал с покойным Гейдаром Алиевым. Я окончил 23-ю школу с серебряной медалью, затем поступил на юридический факультет АГУ. Но прежде, с 15 лет, мне пришлось работать курьером, потому что в те времена дети руководящих партийных работников не могли сразу поступить на юридический факультет. Словом, свою трудовую деятельность я начал курьером в прокуратуре. Позже поступил на вечернее отделение юридического факультета и окончил его. Но уже в университете занялся бизнесом и свой первый кооператив зарегистрировал в 1991 году. Тогдашнюю обстановку в стране можно было охарактеризовать как «дикий постсоветский Запад». Начинал с производства стройматериалов, у меня был комиссионный магазин...

- То есть телекоммуникационным бизнесом Вы тогда не занимались? - В те годы нет. Но в 1993-м у меня появился первый компьютер, и меня это сильно увлекло. В целом я очень интересуюсь высокими технологиями, компьютерами, словом, люблю это дело. Так сложилось, что с появлением компьютеров мне стало интереснее заниматься именно этим направлением. Поэтому, окончив юридический факультет, я отказался от работы в прокуратуре и продолжил развивать бизнес. В 1995 году, если не ошибаюсь, я открыл компанию Extima Computers. Мы стали первыми, кто начал практиковать розничную продажу компьютеров. В то время продажи велись оптом, прямо из офисов. Были тогда и компании-конкуренты, но работали они в отличной от нас манере - клиент должен был прийти в офис и покупал технику прямо в коробке, не имея возможности даже протестировать ее. Моя компания немного изменила этот формат, мы создали специализированный магазин, где люди могли прийти и опробовать компьютеры в деле, как это сейчас делается в условном Apple Store. Этот формат мы реализовали в 1995-1996 годах. Затем я занялся рекламой. В страну пришла компания Jana Janus Grey – турецкое подразделение крупного рекламного агентства Grey. В то время рынок был абсолютно «диким», реклама как явление фактически отсутствовала. Меня заинтересовала эта сфера, и мы начали работать в рекламном бизнесе. Кстати, в 1998 году мы с партнером стали соавторами знаменитого слогана Xalq HƏ Deyir («Народ говорит «ДА»), который использовался в предвыборной кампании Гейдара Алиева. Тогда же произошел очень интересный момент: когда слоган представили Гейдару Алиевичу, он посмотрел на него и в свойственной ему ироничной манере сказал: «75 yaşım var, bilmirdim ki, Heydər Əliyev «HƏ» deməkdir» («Мне 75 лет, но я не знал, что Гейдар Алиев означает «да» - ред.). Словом, ему очень понравилось. Тогда же Гейдар Алиев дал распоряжение: «Пусть ребята участвуют». И мы поучаствовали. Тогда этим же процессом занимался и Эльдар Намазов. И тем не менее на государственную службу я так и не пошел - мне было интересно заниматься бизнесом... - И это было успешное занятие? - Да, до 1999-го, почти до 2000 года. - Каких масштабов в бизнесе Вы достигли? - У меня были контракты с такими мировыми компаниями, как Procter & Gamble, British American Tobacco, SEITA… Это были крупные объемы и, самое главное, серьезная школа для меня. Например, в то время практически не было специалистов по медиапланированию, поэтому мне приходилось заниматься этим самостоятельно. Уже тогда компьютеры играли ключевую роль, а человек, умевший с ними работать, считался передовым специалистом. - Но давайте все-таки вернемся к более позднему этапу вашей деятельности. - В 1999 году у меня окончательно сформировалось понимание того, что я хочу заниматься IT. Тогда же мы решили стать интернет-провайдером. Мы назвали свою компанию Oksigen, в Баку тогда она была достаточно известна. Это была еще эпоха технологии dial-up, когда пользователи, чтобы подключиться к интернету, дозванивались по телефонной линии. Проект оказался успешным, мы были вполне конкурентоспособными даже, когда Azercell запустил своего провайдера Azeronline. Мы активно внедряли инновации, первыми в Азербайджане ввели систему скретч-карт для пополнения баланса, что сделало процесс удобнее для клиентов. Еще мы организовали качественную службу поддержки. Словом, дела шли хорошо. А в 2004 года начались изменения в политике Министерства связи. Новый министр Али Аббасов был намного прогрессивнее своего предшественника Надира Ахмедова. С его приходом наметился прорыв в сфере связи. И поскольку я уже был ветераном в интернет-сфере, мы начали изучать рынок передачи голоса по интернету — так называемый VoIP. Ведь в то время не было таких программ, как сегодня... - Да, тогда эта сфера в Азербайджане только развивалась. Это были первые шаги... - Вы абсолютно правы! Я активно изучал эту сферу и даже зарегистрировал компанию в США, потому что именно там находилась основная площадка по обмену трафиком. - Вы имеете в виду компанию Stelford LTD? - Совершенно верно. У нас было несколько партнеров, но поначалу бизнес не был успешным. Долгое время мы не могли понять, как правильно выстроить модель работы. Но затем нам удалось выйти на российский рынок. В то время существовала диаспорная структура под названием Всероссийский азербайджанский Конгресс (ВАК). И вместе с ней мы создали голосовую карту под названием Unutma. Мы специально выбрали такое название, чтобы подчеркнуть идею связи с Азербайджаном. Мы предлагали лучшие тарифы для звонков в Азербайджан, но проект долго не давал результатов. Вы не поверите: мы потратили около полутора лет, буквально бились головой об стену, но ничего не выходило.

- Кто-то мешал? - Мешали весьма интересные обстоятельства. Выяснилось, что в то время в России существовала система замещения НДС. А потому все ведущие российские операторы, включая «Ростелеком», «Билайн», «Мегафон», получали льготные тарифы — на 20 процентов ниже. Так что какие бы льготные тарифы на территории Азербайджана мы ни предлагали, они просто не проходили, и розничные цены у российских операторов оставались высокими. При этом они получали всю маржу, а Азербайджану за операторские услуги платили копейки. Исправить ситуацию нам удалось только после того, как мы создали компанию непосредственно в России, получили там соответствующую лицензию и смогли воспользоваться этой же системой замещения НДС. Это был крайне конкурентный рынок, требовавший не только технических знаний, но и стратегического видения. Специфический рынок со своими правилами, условиями, ключевыми игроками… К тому же сфера телекоммуникации всегда находится под пристальным контролем государства, ведь это вопрос национальной безопасности. - И именно так Ваша компания попала в поле зрения главного «экспроприатора» – Эльдара Махмудова? - Да, абсолютно! - Первая встреча была с ним? - Нет, сначала с его сыном. - Он ведь тогда был юношей? - Да, Анару Махмудова было тогда всего 22 года, и у него был офис в здании бывшего магазина «Чинар». - То есть напротив дома, где жил его отец Эльдар Махмудов? - Да, именно там. - Туда же привозили коробки с наличными деньгами? - Да. - Тогда ходили легенды, которые позднее подтвердились, что у Эльдара Махмудова там был огромный склад с наличностью. - Склад, замаскированный под винный погреб. Они называли это место «комнатой дегустации»... Что-то такое было, но я сам этого не видел, поэтому точно сказать не могу. - Махмудов сам позвонил Вам и попросил о встрече? - Нет. Такого рода дела делаются иначе. И для подобных случаев существуют специальные сотрудники. - Посредники? - В спецслужбах любой страны есть должность отраслевых кураторов. И сфера связи не исключение. Любой, кто работает в этом секторе, неизбежно взаимодействует со спецслужбами. Это вопрос национальной безопасности. Кстати, о национальной безопасности. Мы первыми начали шифровать каналы связи, проходящие через Россию и Грузию…