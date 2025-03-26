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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Трамп рассказал, как Евросоюз «обчистил» Америку

13:59 605

США долгое время были «мягкими и слабыми», этим активно пользовались другие страны, включая Евросоюз. Так заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax, отметив, что больше так продолжаться не может, настало время вернуть все «потерянные деньги».

Президент США прокомментировал таможенные пошлины, которые будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны. Он уточнил, что в отношении некоторых товаров пошлины действовать не будут, но таких исключений «не будет слишком много».

«Послушайте, нас 45 лет обдирали другие страны. Мы всегда были мягкими и слабыми. Такое ощущение, что у нас были люди, которые не знали, что делают. Нас просто обокрали как страну так, как никто никогда не видел», — утверждает Трамп. Похожим образом, по мнению Трампа, вел себя и Китай.

В этом американский президент видит причину госдолга страны на более чем $36 трлн.

По словам Трампа, сейчас настало время все исправить и вернуть «часть денег, а может быть, и бóльшую часть». «Мы не можем позволить, чтобы так продолжалось. Знаете, так часто бывает, что друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Евросоюз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — сокрушается Трамп.

На прошлой неделе президент США заявил, что его администрация планирует ввести взаимные таможенные пошлины в отношении ряда стран. «Это означает, что если они взимают пошлины с нас, то мы взимаем с них, это очень просто», — сказал Трамп. Ожидается, что дополнительные тарифы начнут действовать уже со 2 апреля.

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