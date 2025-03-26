Прокуроры в США исчезают в полночь

В минувшую субботу полиция Александрии, небольшого города неподалеку от Вашингтона, получила сообщение о том, что одна из местных жительниц не отвечает на звонки, что было для нее крайне нехарактерно. Копы выехали на место и обнаружили в квартире тело умершей женщины. Это была 43-летняя Джессика Эбер, прокурор Восточного округа штата Вирджиния. После нескольких дней расследования полиция Александрии не дала ответа на вопрос о причинах смерти. По одной из версий, Эбер скончалась из-за длительной болезни. Но не исключены и другие причины. Назначенная президентом Джо Байденом в августе 2021 года Джессика Эбер возглавляла одну из самых влиятельных прокуратур США. Она расследовала многочисленные дела, связанные с финансовым мошенничеством, коррупцией и домашним терроризмом организаций, которые отстаивают идею белого превосходства.

Как сообщает журнал Newsweek, в последние три года она уделяла особое внимание утечкам в секретных службах страны, фактам передачи технологической информации России и расследованию военных преступлений, совершенных российскими гражданами в Украине. В ноябре 2024 года двум топ-менеджерам одной из компаний в Вирджинии было предъявлено обвинение в проведении трех преступных схем по передаче важной технологической информации и отправке телекоммуникационного оборудования компании, связанной с Кремлем. В 2023 году в фокусе внимания Эбер оказались двое россиян — Сурен Мкртчян и Дмитрий Будник, которым было предъявлено обвинение в пытках на территории Украины в отношении одного из граждан США. «Мы горды тем, что находимся на переднем рубеже борьбы против тех, кто совершил военные преступления в Украине, и будем продолжать преследовать их», - сказала тогда Эбер. Но в январе этого года она подала в отставку, не скрывая того, что этот шаг был связан с победой Дональда Трампа на выборах. Джессика Эбер поняла, что новая власть перекроет ей кислород и не позволит продолжать эти расследования. Она была совершенно права. Вчера президент Трамп приостановил финансирование деятельности базы данных ФБР по обнаружению лиц, являющихся домашними террористами. Речь идет о том, что теперь это подразделение ФБР не получит 20 миллионов долларов по проведению 24 проектов, которое началось при президенте Байдене в июле 2021 года.

А до этого, по данным Reuters, руководство ФБР во главе с Кэшем Пателем, преданным лоялистом Трампа, перевело около 16 сотрудников отдела, занимающегося сбором информации о внутренних угрозах, в другие подразделения. Кроме того, по распоряжению Минюста, который находится в руках другой лоялистки Трампа — Пэм Бонди около 5 тысяч сотрудников ФБР обязали рассказать, какую роль они играли в расследовании дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Как говорят источники агентства, одна из целей устроенной чистки в ФБР заключается в том, чтобы прекратить расследование в отношении экстремистской группы «белого превосходства» Proud Boys, с которой боролась Эбер, и аналогичных организаций, которые де-факто являются террористическими. Вместо этого по указу президента обвинения в терроризме были на этой неделе выдвинуты в адрес трех человек, которые писали слова протеста на стенах здания Tesla, автомобильной империи Илона Маска. Трамп предложил отправить этих несчастных, причисленных к «домашним террористам», в мега-тюрьму, что в Сальвадоре, чей лидер Наиб Букеле выразил готовность принять у себя «всех американских преступников». Но этим деятельность Дональда Трампа по утверждению лозунга «Сделаем Америку вновь великой» не ограничивается. В январе, в первый же день своего пребывания в офисе, он подписал указ, представляющий полную амнистию 1500 бунтовщиков, которые 6 января 2021 года захватили столичный Капитолий, где проходило утверждение результатов президентских выборов. Которые Трамп, как известно, проиграл.