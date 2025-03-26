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Американцы развернули Typhon на Филиппинах. Китай недоволен

14:18 386

США развернули ракетную систему Typhon на Филиппинах, что вызвало недовольство в Китае,теперь у американцев есть доступ к ключевым объектам Пекина. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В прошлом году США переместили Typhon на базу на острове Лусон. Это первое со времен холодной войны развертывание подобной наземной системы за пределами США. В случае конфликта система поможет защитить Филиппины и Тайвань от Китая, отмечает издание.

Пекин негативно отреагировал на развертывание, обвинив США и Филиппины в обострении гонки вооружений. «Китай не будет сидеть сложа руки, когда его интересам безопасности нанесен ущерб или их ставят под угрозу», - заявил МИД Китая.

Typhon может запускать ракеты «Томагавк» с дальностью 2000 км, что позволяет поражать объекты в Южно-Китайском море и на побережье Китая. Standard Missile 6 (SM-6) может уничтожать корабли, самолеты и перехватывать ракеты, в том числе гиперзвуковые.

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