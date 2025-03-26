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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!

14:59 3108

Организаторы всех нападок на демократию и попытки саботажа экономики будут пресекаться в судебном порядке, предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.

«Отныне все виды саботажа экономики будут пресекаться в судебном порядке. Те, кто устраивает засаду на братство нации, будут отвечать перед правосудием. Это не слепая вражда или реваншизм, а рефлекс национальной воли и необходимость быть государством», - заявил Эрдоган, комментируя последние события в Турции после ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Во время выступления Эрдоган обратился к турецкой оппозиции, призвав ее прекратить «уличный террор». «Ваше колесо коррупции разоблачено. Прекратите разбрасывать грязь направо и налево, прекратите уличный террор. Не пытайтесь втянуть нас и нашу нацию в ту яму, в которую вы нырнули с головой», — сказал он.

Эрдоган, комментируя расследование в отношении муниципалитета Стамбула, сказал: «Существуют все виды коррупции, от продажи конфиденциальной информации жителей Стамбула иностранцам до краж на сотни миллионов лир. Если бы вы сняли сериал о коррупции в муниципалитетах РНП в Стамбуле, вы бы столкнулись с большим количеством приключений, чем в бразильских сериалах… Администрация РНП прибегла к дешевой политике, вместо того чтобы прояснить обвинения». Эрдоган также сказал, что «масштабы скандалов со взяточничеством, которые начались с незаконных дипломов, подлежащих выдаче сотням тысяч молодых людей, сдавших вступительные экзамены в университеты, а затем распространились по всему городу, стали очевидны в ходе последних операций».

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