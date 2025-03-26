В Москве задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова

В Москве задержан певец азербайджанского происхождения Эмиль Кадыров, участвовавший в шоу «Голос», за мошенничество. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Кадырова подозревают в хищении 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.