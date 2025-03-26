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Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

В Москве задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова

15:37 1950

В Москве задержан певец азербайджанского происхождения Эмиль Кадыров, участвовавший в шоу «Голос», за мошенничество. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Кадырова подозревают в хищении 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, Кадыров не позднее января 2023 года разработал план хищения финансовых средств, выделяемых на программу «Пушкинская карта». Утверждается, что для реализации плана он привлек заместителя худрука киноконцертного зала «Эльдар» Елену Гурко. Она была осведомлена о деталях мошеннического сговора. По предварительной информации, Кадыров и Гурко в киноконцертном зале «Эльдар» устраивали фиктивные концерты с участием первого. Билеты на мероприятия продавались через систему «Пушкинской карты», финансируемую из госбюджета. Однако заявленные выступления так и не состоялись, и зал получил денежные переводы от 321-го фиктивного посетителя, пишет telegram-канал Mash. Позднее злоумышленники предоставили фальсифицированные отчеты о проведении мероприятий. Общий ущерб от данных действий оценивается примерно в 1,3 миллиона рублей.

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