USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Испания, Италия и Франция срывают план Брюсселя

15:45 1267

Власти Италии, Испании и Франции не готовы согласовать стратегию по увеличению расходов на оборону Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на источники.

Их отказ угрожает сорвать план Брюсселя по наращиванию поставок европейского оружия Украине.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд (RearArm Europe). Он предусматривает привлечение €150 млрд в виде кредитов на закупку средств ПВО, беспилотников и другого оружия, в том числе для Украины. Однако Италия, Испания и Франция отказываются поддержать стратегию главы ЕК, «опасаясь увеличения и без того тяжелого долгового бремени», отмечает Politico.

Вместо этого страны юга Европы настаивают на выпуске так называемых оборонных облигаций, финансируемых за счет общих заимствований ЕС на рынках капитала, которые должны быть единогласно одобрены 27 странами блока. Но северные члены ЕС, такие как Германия и Нидерланды, опасаются, что выпуск общих облигаций может создать прецедент для взаимного погашения долгов.

Некоторые собеседники Politico предполагают, что Испания и Италия тянут время в надежде, что фон дер Ляйен смягчит свою позицию по оборонным облигациям перед следующим саммитом лидеров ЕС в июне.

Газета напоминает, что страны Европы до сих пор не согласовали план верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, предусматривавший предоставление Украине помощи на €40 млрд. По словам собеседника издания, Италия, Словакия и Франция также отвергли ее предложение об оказании военной помощи Киеву на сумму в €5 млрд. Страны настояли на том, чтобы помощь оказывалась на двусторонней и добровольной основе.

Трамп в ярости
Трамп в ярости эхо большого скандала
16:59 209
Евросоюз назвал свои условия
Евросоюз назвал свои условия
16:10 1350
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
14:59 3109
Прокуроры в США исчезают в полночь
Прокуроры в США исчезают в полночь наша корреспонденция
14:11 2759
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 4433
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
13:48 1673
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 4227
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3798
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
13:44 2586
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 3398
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 6018

ЭТО ВАЖНО

Трамп в ярости
Трамп в ярости эхо большого скандала
16:59 209
Евросоюз назвал свои условия
Евросоюз назвал свои условия
16:10 1350
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
14:59 3109
Прокуроры в США исчезают в полночь
Прокуроры в США исчезают в полночь наша корреспонденция
14:11 2759
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 4433
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
13:48 1673
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 4227
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3798
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
13:44 2586
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 3398
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 6018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться