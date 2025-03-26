В африканской стране захотели российских военных

Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема не исключил возможность размещения российских военных в стране при условии поступления такого предложения от Москвы, сообщает РИА Новости.

Журналист радиостанции RFI в ходе интервью задал Нгема вопрос о том, хотят ли власти Габона полного вывода из страны французского контингента.

«Французы здесь приветствуются. Россияне, возможно, в будущем, если они захотят приехать, тоже будут желанными гостями», — сказал политик.

Нгема также заявил о готовности рассматривать сотрудничество с различными странами в сфере безопасности, включая Россию и Китай.