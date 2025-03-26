Евросоюз назвал свои условия

Одно из основных условий отмены введенных против России санкций — вывод всех ее войск с территории Украины, заявил официальный представитель Европейского союза.

«Окончание российской неспровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и вывод всех российских войск со всей территории Украины стали бы одним из основных условий для внесения изменений или отмены санкций», — цитирует представителя ЕС Reuters.

Заявление прозвучало после того, как Москва назвала условием перемирия в Черном море снятие санкций против российских банков и компаний, занятых в международной торговле продовольствием.

США, в свою очередь, обещали помочь восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Украина официально не давала согласия на смягчение санкционного режима против России в качестве условия перемирия в Черном море.