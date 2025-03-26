ФИФА раздает миллиард

Победитель первого в новом формате (с участием 32 команд) клубного чемпионата мира 2025 года может заработать 125 миллионов долларов, сообщается на сайте FIFA.

В FIFA заявили, что $2 млн будут выплачиваться за победы в матчах группового турнира, $7,5 млн — за участие в 1/8 финала, $13,125 — за участие в четвертьфинале, $21 млн — за участие в полуфинале. $30 млн получит клуб-финалист и $40 млн — победитель турнира.

Предусмотрены также и выплаты за участие в турнире.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 клуба. Европейских из них будет 12, в том числе победители Лиги чемпионов UEFA последних четырех сезонов – «Челси» (2021), «Реал Мадрид» (2022, 2024), «Манчестер Сити» (2023).