USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Новость дня
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

ФИФА раздает миллиард

16:27 700

Победитель первого в новом формате (с участием 32 команд) клубного чемпионата мира 2025 года может заработать 125 миллионов долларов, сообщается на сайте FIFA.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд.

В FIFA заявили, что $2 млн будут выплачиваться за победы в матчах группового турнира, $7,5 млн — за участие в 1/8 финала, $13,125 — за участие в четвертьфинале, $21 млн — за участие в полуфинале. $30 млн получит клуб-финалист и $40 млн — победитель турнира.

Предусмотрены также и выплаты за участие в турнире.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 клуба. Европейских из них будет 12, в том числе победители Лиги чемпионов UEFA последних четырех сезонов – «Челси» (2021), «Реал Мадрид» (2022, 2024), «Манчестер Сити» (2023).

Трамп в ярости
Трамп в ярости эхо большого скандала
16:59 219
Евросоюз назвал свои условия
Евросоюз назвал свои условия
16:10 1356
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
14:59 3116
Прокуроры в США исчезают в полночь
Прокуроры в США исчезают в полночь наша корреспонденция
14:11 2764
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 4441
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
13:48 1673
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 4229
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3800
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
13:44 2590
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 3400
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 6020

ЭТО ВАЖНО

Трамп в ярости
Трамп в ярости эхо большого скандала
16:59 219
Евросоюз назвал свои условия
Евросоюз назвал свои условия
16:10 1356
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
Эрдоган раскрыл преступления оппозиции: это тянет на бразильский сериал!
14:59 3116
Прокуроры в США исчезают в полночь
Прокуроры в США исчезают в полночь наша корреспонденция
14:11 2764
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»
Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар» сенсационное интервью беглого бизнесмена Аяза Керимова, печатная версия
13:47 4441
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
Валютные запасы Центробанка Турции за три дня сократились на $27 млрд
13:48 1673
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны
Новая угроза для Азербайджана с юга: летят наркоДроны горячая тема
12:50 4229
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
Экс-глава МИД Египта в интервью haqqin.az: «Азербайджан должен помочь Палестине обрести независимость»
01:43 3800
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
Соглашение по Черному морю назвали «победой Путина»
13:44 2590
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
Украинцы наступают в Белгороде, русские – в Запорожье и Сумах
10:59 3400
Как Трамп чуть не убил израильского агента
Как Трамп чуть не убил израильского агента горячая тема
00:37 6020
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться